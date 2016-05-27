Лише 7% росіян вважають суд над Савченко показовою розправою - опитування

Про це свідчать результати соцопитування «Левада-Центру», які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з даними опитування, 48% респондентів вважають, що Савченко повинна була відбувати весь свій строк у Росії, 38% - Савченко краще обміняти на росіян, засуджених українським судом, 14% - вагалися з відповіддю.

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При цьому 43% росіян вважають вирок Савченко «справедливим і об'єктивним», 14% - «дуже м'яким», 5% - «занадто суворим і несправедливим», 7% - «це не судове рішення, а показова розправа над нею», 21% - «нічого не чули про нього», 10% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 20-23 травня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1,6 тис. осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю сплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня Путін підписав указ про помилування Савченко, цього ж дня її обміняли на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.