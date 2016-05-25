До Ростова прибув літак Порошенка, щоб забрати Савченко

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило поінформоване джерело.

«Літак прилетів до Ростова сьогодні вночі. Передача Савченко має відбудуться сьогодні», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко після винесення 22 березня вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення льотчиці.

24 квітня Порошенко запевнив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритмі та терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

23 травня на питання щодо можливого обміну Савченко на російських спецназівців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова президент України відповів, що влада «зробить все можливе для того, щоб Надія швидше повернулася додому».