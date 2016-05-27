ЗМІ дізнались про закриття українського Forbes, що входить до холдингу Курченка

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела, близькі до проекту.

Сайт українського Forbes припинив оновлення ще в четвер зранку – остання новина вийшла о 9:40.

За даними джерел, редакція також не готує наступний друкований номер.

Причиною цього співрозмовники називають рішення міжнародного арбітражного суду в Нью-Йорку від 20 квітня, який остаточно заборонив УМХ використовувати бренд Forbes.

Суд визнав законним розірвання ліцензійної угоди Forbes Media LLC з УМХ через впровадження українським медіахолдингом цензури, порушення принципів незалежної журналістики.

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Відзначалося, що при винесенні рішення, арбітраж також посилався на порушення з боку УМХ редакційних принципів ліцензійної угоди, заявивши, що останньому не вдалося зберегти цілісність і незалежність редакційної команди журналу Forbes Україна.

Однак після цього українська редакція Forbes заявила, що ігноруватиме це рішення суду і продовжить використання бренду.

Як відомо, на початку серпня 2015 року американський уряд застосував санкції проти власника УМХ Сергія Курченка, відмовивши в доступі до ТМ Forbes, його контенту і домену. Українському Forbes довелося переїхати на тимчасовий домен forbes.net.ua.

Тоді в УМХ порахували, що Forbes Media порушило їх права за чинним договором - ліцензія, за даними українськго холдингу, сплачена до кінця 2018 року.

Вже 13 січня інтернет-версія українського Forbes повернулася на старий домен forbes.ua. Таке рішення було прийнято Садгірським судом Чернівців ще в грудні 2015 року. При цьому в Forbes Media заявили, що не в курсі ситуації з поверненням УМХ домену ua.

Однак вже незабаром американці заблокували сайт forbes.ua спеціальним "антивандальним" пристроєм і редакція знову повернулася до forbes.net.ua.