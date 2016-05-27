ЗМІ дізнались про закриття українського Forbes, що входить до холдингу Курченка
Друковане та електронне видання української версії американського журналу Forbes, яке видавав "Український медіахолдинг" Сергія Курченка, припиняє роботу.
Про це пише Українська правда з посиланням на джерела, близькі до проекту.
Сайт українського Forbes припинив оновлення ще в четвер зранку – остання новина вийшла о 9:40.
За даними джерел, редакція також не готує наступний друкований номер.
Причиною цього співрозмовники називають рішення міжнародного арбітражного суду в Нью-Йорку від 20 квітня, який остаточно заборонив УМХ використовувати бренд Forbes.
Суд визнав законним розірвання ліцензійної угоди Forbes Media LLC з УМХ через впровадження українським медіахолдингом цензури, порушення принципів незалежної журналістики.
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Відзначалося, що при винесенні рішення, арбітраж також посилався на порушення з боку УМХ редакційних принципів ліцензійної угоди, заявивши, що останньому не вдалося зберегти цілісність і незалежність редакційної команди журналу Forbes Україна.
Однак після цього українська редакція Forbes заявила, що ігноруватиме це рішення суду і продовжить використання бренду.
Як відомо, на початку серпня 2015 року американський уряд застосував санкції проти власника УМХ Сергія Курченка, відмовивши в доступі до ТМ Forbes, його контенту і домену. Українському Forbes довелося переїхати на тимчасовий домен forbes.net.ua.
Тоді в УМХ порахували, що Forbes Media порушило їх права за чинним договором - ліцензія, за даними українськго холдингу, сплачена до кінця 2018 року.
Вже 13 січня інтернет-версія українського Forbes повернулася на старий домен forbes.ua. Таке рішення було прийнято Садгірським судом Чернівців ще в грудні 2015 року. При цьому в Forbes Media заявили, що не в курсі ситуації з поверненням УМХ домену ua.
Однак вже незабаром американці заблокували сайт forbes.ua спеціальним "антивандальним" пристроєм і редакція знову повернулася до forbes.net.ua.