ГПУ підозрює спільника Курченка у махінаціях з газом на 2,2 млрд грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, складено повідомлення про підозру одному з учасників злочинної організації, який, обіймаючи посаду заступника директора ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", будучи членом Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, за попередньою змовою з Сергієм Курченком протягом 2010 року - початку 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив фактичну монополізацію підконтрольними Курченку підприємствами ринку купівлі-продажу зрідженого газу та незаконно заволоділи належним державі зрідженим газом на загальну суму 2,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ підкреслили, що підозрюваний оголошений у розшук, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня Генпрокуратура склала повідомлення про підозру бізнесмену Курченку за махінацій зі скрапленим газом.

За даними ГПУ, внаслідок цих протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.

У ході розслідування органом досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.