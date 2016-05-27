Путіну хочуть присвоїти звання почесного громадянина Севастополя

Про це заявив "заступник голови" так званоих міських Законодавчих зборів Олександр Кулагін, повідомляє ТАСС.

"На сьогоднішній день проект постанови про першого нашого почесного громадянина вже внесено в законодавчі збори і включено до порядку денного на 31 травня", - сказав Кулагін журналістам, зазначивши, що за дане рішення за регламентом повинні проголосувати як мінімум 13 з 24 депутатів "закзборів".

Читайте такожНа мітингу у Севастополі окупанти розповіли, завдяки чому ЗС Росії зайняли Крим

Клопотання про присвоєння Володимиру Путіну, Сергію Наришкіну і Валентині Матвієнко звань "Почесний громадянин міста Севастополь" надійшли на розгляд до "Закзборів" міста 15 березня.