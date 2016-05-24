Соціологи назвали шість партій, які пройшли б до Ради у разі виборів найближчого тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року, які були оприлюднені на прес-конференції в Києві.

Читайте такожПонад 35% українців підтримують проведення дострокових парламентських виборів – опитування

Згідно з результатами опитування, за партію ВО "Батьківщина" готові проголосувати 12% респондентів, які заявили про намір взяти участь у виборах. 10,6% опитаних готові голосувати за партію "Об'єднання "Самопоміч"; 9,9% - за партію "Блок Петра Порошенко"; 9,1% - за партію "Опозиційний блок"; 8,4% - за Радикальну партію, 6% - за партію "Громадянська позиція".

За партію "ВО "Свобода" готові проголосувати лише 3,6% опитаних, за партію голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі "Рух за очищення" - 2,7%; за "Народний фронт" - 1,3%; за партію "Національний рух Дмитра Яроша" - 1,8%; за партію "Наш край" - 1,6%; за партію "Українське об'єднання патріотів УКРОП" висловили намір проголосувати 1,5% респондентів, за партію "Сильна Україна" - 1,9%.

4,7% опитаних заявили, що закреслили б усі партії в бюлетені або зіпсували б його.

12,8% українців не визначилися, за кого б голосували, і відповіли "важко сказати".

Всього в ході дослідження було опитано 2016 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.