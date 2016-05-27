Як українські школярі святкували Останній дзвоник (фоторепортаж)

17:49, 27 травня 2016
Суспільство
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Українські школярі 27 травня святкували Останній дзвоник.

Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл / УНІАН

Вранці в школах пройшли урочисті "лінійки" з нагоди закриття навчального року, а в класах проводилися заключні уроки.

Цього року ще більше українських учнів вибрали в якості наряду на Останній дзвоник вишиванки.

Фотокореспонденти УНІАН побували на святах у кількох українських школах – у Києві, Львові, Житомирі, школі з угорською мовою навчання в Ужгороді, а також у школі в селі Мощун Київської області.

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Зазначимо, у Мощуні цього року школу закінчили всього два випускника.

Водночас Останній дзвоник у київській школі №63 відвідали прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко та міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Після урочистої частини в школах випускники 11 класів вирушили гуляти своїми містами. Не обійшлося і без купання у фонтанах.

Випускники під час святкування Останнього дзвоника в Київській середній загальноосвітній школі № 63
Випускники під час святкування Останнього дзвоника в Київській середній загальноосвітній школі № 63 /  © УНІАН
Випускник несе першокласницю, яка дзвонить в ''останній'' дзвіночок у київській школі
Випускник несе першокласницю, яка дзвонить в "останній" дзвіночок у київській школі  /  © УНІАН
Випускники перед початком святкування Останнього дзвоника у київській школі №63
Випускники перед початком святкування Останнього дзвоника у київській школі №63 /  © УНІАН
Прем'єр Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко та міністр освіти Лілія Гриневич взяли участь у святкуванні Останнього дзвоника у київській школі № 63
Прем'єр Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко та міністр освіти Лілія Гриневич взяли участь у святкуванні Останнього дзвоника у київській школі № 63 /  © УНІАН
Гройсман та Кличко фотографуються з учнями
Гройсман та Кличко фотографуються з учнями /  © УНІАН
© УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі /  © УНІАН
Учні на ''лінійці'' в житомирській школі
Учні на "лінійці" в житомирській школі /  © УНІАН
Учні на ''лінійці'' в житомирській школі
Учні на "лінійці" в житомирській школі /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі
Святкування Останнього дзвоника в Житомирі /  © УНІАН
У селі Мощун Київської області школу закінчили всього два випускника
У селі Мощун Київської області школу закінчили всього два випускника /  © УНІАН
Останній дзвоник в селі Мощун
Останній дзвоник в селі Мощун /  © УНІАН
Свято Останнього дзвоника в селі Мощун
Свято Останнього дзвоника в селі Мощун /  © УНІАН
Останній дзвоник в селі Мощун
Останній дзвоник в селі Мощун /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові
Святкування Останнього дзвоника 2016 у Львові /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл
Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника в школі №10 ім. Габора Дойки з угорською мовою навчання
Святкування Останнього дзвоника в школі №10 ім. Габора Дойки з угорською мовою навчання /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 в Ужгороді
Святкування Останнього дзвоника 2016 в Ужгороді  /  © УНІАН
Святкування Останнього дзвоника 2016 в Ужгороді
Святкування Останнього дзвоника 2016 в Ужгороді  /  © УНІАН
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста /  © УНІАН
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста /  © УНІАН
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста /  © УНІАН
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста
Київські випускники купаються у фонтанах і гуляють в центрі міста /  © УНІАН
Київські випускники в центрі міста
Київські випускники в центрі міста /  © УНІАН
Київські випускники в центрі міста
Київські випускники в центрі міста /  © УНІАН

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