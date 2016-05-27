Як українські школярі святкували Останній дзвоник (фоторепортаж)
Українські школярі 27 травня святкували Останній дзвоник.
Вранці в школах пройшли урочисті "лінійки" з нагоди закриття навчального року, а в класах проводилися заключні уроки.
Цього року ще більше українських учнів вибрали в якості наряду на Останній дзвоник вишиванки.
Фотокореспонденти УНІАН побували на святах у кількох українських школах – у Києві, Львові, Житомирі, школі з угорською мовою навчання в Ужгороді, а також у школі в селі Мощун Київської області.
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Зазначимо, у Мощуні цього року школу закінчили всього два випускника.
Водночас Останній дзвоник у київській школі №63 відвідали прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко та міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Після урочистої частини в школах випускники 11 класів вирушили гуляти своїми містами. Не обійшлося і без купання у фонтанах.