В українських школах сьогодні пройде Останній дзвоник

В цей день українські школярі виходять на урочисті "лінійки"-закриття навчального року, а в класах проводяться заключні уроки.

На торжество учні приходять в основному в святковій шкільній формі. Раніше школярки часто вибирали в якості наряду на Останній дзвоник форму радянського зразка, однак останнім часом в Україні ця традиція почала поступатися місцем українським вишиванкам.

Школярі також приносять квіти, щоб привітати вчителів.

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Часто "лінійки" супроводжуються виступами учнів на шкільній сцені – музичними, танцювальними та іншими творчими номерами.

Кінець навчального року знаменується урочистим "дзвінком" – за традицією один з випускників 11 класу проносить на руках першокласницю з дзвіночком, по шкільному подвір'ю, де проводиться свято.

Випускники фотографуються і часто після урочистої частини в школах відправляються на прогулянки по місту в шкільній формі.

Далі на учнів чекають підсумкові атестації, навчальні екскурсії та практика – в залежності від класу, а вже після цього – довгоочікувані літні канікули до 1 вересня.

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У багатьох випускників 11-х класів вже на суботу, 28 травня, заплановано випускні вечори. 11-класники вже встигли пройти зовнішнє незалежне оцінювання з основних предметів – української мови та літератури, математики та історії України. З 3 червня ЗНО триватиме з додаткових предметів, а потім відбудеться додаткова сесія для тих, хто не встиг пройти оцінювання в першу хвилю.

Як повідомляв УНІАН, ЗНО з української мови та літератури склали більше 90 відсотків його учасників.