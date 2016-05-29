Цьогоріч собаки прикордонників допомогли затримати понад 100 порушників

Як зазначається в повідомленні, нині у ДПСУ разом з кінологами несуть службу 1277 службових собак 16 порід, і також в зоні АТО. Готують інспекторів-кінологів та їхніх майбутніх підопічних для охорони державного кордону у Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України.

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"Серед чотирилапих охоронців, окрім традиційних німецьких вівчарок, надійно служать лабрадори, спаніелі, добермани, ротвейлери та ще десяток порід собак", - говориться у повідомленні.

І додається, що "більшість "хвостатих охоронців" тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів".

Загалом з початку року інспекторами-кінологами за допомогою службових собак було вилучено 91 одиниця зброї та майже 2,5 тисячі боєприпасів, виявлено близько 85 тисяч штук таблеток наркотичної дії та 24 кілограми наркотичних засобів.

Крім того, віднедавна службові собаки є незамінними у протидії переміщенню контрабандних тютюнових виробів. Собак на пошук нікотину тренують з минулого року, а вже від початку цього року за їхньою допомогою поблизу кордону та у пунктах пропуску були виявлені схованки із 320 тисячами пачок сигарет, підкреслюється в повідомленні.