На Одещині прикордонники затримали двох іноземців, розшукуваних Інтерполом

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 26 травня військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону у пункті пропуску "Маяки" затримали громадянина Молдови, якого спрацювала база даних Інтерполу.

Ще один громадянин Молдови був затриманий Ізмаїльським прикордонним загоном у пункті пропуску "Рені".

Читайте такожІнтерпол: близько 90% мігрантів потрапляють в ЄС за сприяння криміналітету

"В ході прикордонного контролю на іноземців спрацювала база міжнародної організації Інтерпол. Їх оголосили в розшук правоохоронці Молдови і Румунії за вчинення злочинів фінансового шахрайства, корупцію та участь в організованій злочинній групі", - зазначили в управлінні.

Затримані передані правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ліквідували конвертаційний центр з оборотом 30 мільйонів гривень на місяць.