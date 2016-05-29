Представники ОУН пригрозили зірвати Марш рівності в Києві та "покарати грішників"

Активісти руху пригрозили зірвати марш і закликали однодумців вийти і підтримати їхню позицію.

Про це повідомив керівник прес-служби «Правого сектора» Артем Скоропадський на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні нас змушують погодитися з маршами і фестивалями ЛГБТ, а значить увійти в число грішників і тих, хто їх покриває. Ні, ми не будемо спокійно дивитися, як країну, за яку ми віддавали свою кров на численних фронтах, підлими методами гібридної війни руйнують з тилу в мирній столиці», - повідомляє прес-служба "Добровольчого руху ОУН".

Представники руху заявили, що не допустять поширення «содомітської зарази» вулицями Києва.

«Батальйон ОУН не дасть змішати українців з гумусом, ми не допустимо підміни понять, коли людська ницість і збочення називають боротьбою за свободу в Україні, а справжній борців за свободу і мир забувають і садять у тюрми. Ми закликаємо вийти 12 червня та підтримати нашу позицію, не дати содомітській заразі поширитися вулицями Києва і всієї України», - йдеться в заяві "Добровольчого руху ОУН".

Варто зазначити, що на початку березня голова ОУН (Організації українських націоналістів) Богдан Червак повідомив, що Миколу Коханівського, який очолював добровольчий батальйон ОУН, виключили з організації.

Як повідомляв УНІАН, посли 13 країн закликають поліцію і українських громадян підтримати право LGBTI-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) на проведення 12 червня Маршу рівності.