Посли 13 країн закликають поліцію та українців підтримати право ЛГБТ-спільноти на проведення Маршу рівності

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США в Україні з нагоди відначення 17 травня Міжнародного дня проти гомофобії і трансфобії.

Посли Королівства Бельгія Люк Якобс, Канади Роман Ващук, Королівства Данія Крістіан Донс Крістенсен, Фінляндії Юга Віртанен, Франції Ізабель Дюмон, Німеччини Крістоф Вайль, Італії Фабріціо Романо, Королівства Нідерланди Кейс Кломпенхаувер, Королівства Норвегія Йон Елведал Фредріксен, Королівства Швеція Андреас фон Бекерат, Швейцарії Гійом Шойрер, Сполученого Королівства Джутіт Гоф та США Джеффрі Пайєтт підтверджують свою прихильність захисту прав людини і права громадян на мирні зібрання.

Читайте такожПравий Сектор вимагає від Кличка заборонити Марш рівності ЛГБТ-спільноти

"Ми також визнаємо, що цінності терпимості і поваги до різноманіття є обов'язковими для відкритих демократичних суспільств", - йдеться у заяві.

"Ми разом наполегливо закликаємо поліцію та представників місцевої влади Києва підтримати та захистити право лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів та їхніх прихильників для проведення Маршу рівності, який запланований на 12 червня 2016 року. Ми також просимо, щоб усі українці поважали право своїх співгромадян на мирні зібрання. Такий же заклик відноситься і до інших місць в Україні, де подібні заходи можуть бути заплановані", - наголошується у заяві.

Посли звертають увагу, що основна тема цьогорічного Маршу рівності - безпека як право людини та обов'язок держави.

У цьому зв'язку голови дипломатичних місій в Україні підкреслили, що, беручи до уваги напади на учасників подібних заходів впродовж останнього року, міжнародна спільнота залишається стурбованою щодо безпеки українців, які представляють LGBTI-спільноту, їхніх друзів, родин та інших осіб, які є захисниками терпимості та різноманіття в Україні.

"Дипломатична спільнота планує спостерігати і долучитися до маршу, що відображатиме нашу підтримку прав людини, і ми запрошуємо представників громадянського суспільства та бізнесу висловити їхню підтримку також", - наголошується у заяві.