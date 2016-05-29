Під Києвом сталася масштабна пожежа у будинку для літніх осіб: загинуло 17 осіб

Кількість жертв пожежі у будинку для людей похилого віку в селі Літочки під Києвом станом на 11.00 зросла до 17 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 29 травня о 03.43 в селі Літочки Броварського району на території приватного домоволодіння в двоповерховій будівлі, в якій організовано тимчасове проживання осіб похилого віку, виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню по всій площі.

За попередньою інформацією, в будинку перебувало 35 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, з яких 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

За даними ДСНС, о 05.25 пожежу локалізовано, о 08.25 - ліквідовано.