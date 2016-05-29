Під Києвом у будинку для літніх людей сталася пожежа, є загиблі

На Київщині внаслідок пожежі у притулку для людей похилого віку загинули 7 осіб, доля ще 10 залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 29 травня о 03.48 в селі Літочки Броварського району на території приватного домоволодіння у двоповерховій будівлі, в якій організовано тимчасове проживання осіб похилого віку, виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню по всій площі.

За попередньою інформацією, в будинку перебувало 35 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, з яких 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

О 05.25 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано.

«Станом на 8 год. на місці пожежі знайдено тіла 7 осіб. Доля 10 осіб залишається невідомою. Пошуки продовжуються», - підкреслюється в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 75 чоловік особового складу та 15 од. техніки.

На місці пожежі працює оперативна група на чолі з першим заступником голови ДСНС України.