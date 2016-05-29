У Маріуполі терміново евакуюють відвідувачів ТРЦ (фото)
29 травня в Маріуполі розпочата евакуація відвідувачів торговельно-розважального центру "ПортCity".
Про це повідомляють очевидці, передають Новости Донбасса.
Людей терміново виводять з ресторанів, магазинів, кінотеатрів торгово-розважального комплексу.
Поруч стоять автомобілі ДСНС, "швидкої допомоги", поліції та військових.
Співробітники міліції, які стоять в оточенні, інформацію про евакуацію підтвердили. Але про її причини наразі не повідомляється. Імовірно — силовики отримали інформацію про мінування торговельно-розважального центру.
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Як повідомили в прес-центрі Головного управління національної поліції у Донецькій області, надійшла інформація, що в "ПортCity" і сумермаркеті "Обжора" закладені вибухові пристрої.
"Швидше за все, це провокація. Ведуться роботи з обстеження торгових центрів", - зазначили у прес-центрі.
Поруч з торгово-розважальним центром по вул. Купріна дорога перекрита: там у цей момент проходять перегони.