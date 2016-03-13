У Києві невідомий кинув вибухівку у магазин дитячого одягу (фото)

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

Патрульні поліцейські Києва в суботу приїхали на виклик про ризик вибуху і охороняли місце події, поки вибухотехніки не знешкодили саморобний вибухонебезпечне пристрій.

"Близько 16:00 у суботу, 12 березня, продавці й охоронці ринку біля станції метро "Лісова" побачили чоловіка, який підпалив довгастий предмет, обмотав чорною ізоляційною стрічкою, і жбурнув його в магазин дитячого одягу. Пристрій відскочив і потрапив у лоток зі східними солодощами. Після цього чоловік зник з місця події, а пристрій згас", - йдеться в повідомленні.

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Після приїзду на виклик патрульні відгородили місце навколо предмета і попросили людей відійти подалі. За викликом патрульних на місце прибули слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу.

"Бригада вибухотехніків пояснила: саморобний пристрій, але цілком міг вибухнути і травмувати людей. Його обережно знешкодили і розібрали", - передає прес-служба.

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У патрульній поліції зазначили, що, за словами очевидців, вибух намагався вчинити чоловік віком близько 25 років, одягнений у синю кофту з капюшоном.