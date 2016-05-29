Росія буде випробовувати в окупованому Криму нову авіатехніку і боєприпаси

Про це заявив головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Віктор Бондарєв, передає ТАСС.

"У нас такий полігон з'явився вперше, і дуже добре, що льотчики Державного льотно-випробувального центру будуть тут працювати. Тут будуть проходити випробування нової авіатехніки", - сказав він.

Бондарєв нагадав, що полігон в окупованому Криму оснащений "прекрасною телеметрією". Телевізійне обладнання нового покоління дає можливість відстежити результати застосування кожного боєприпасу.

"При випробуваннях нових зразків оцінюються всі характеристики - від моменту відділення боєприпасу до моменту його підриву. За результатами можуть вноситися якісь корективи в роботу автоматики прицілу та інших систем", - пояснив головнокомандувач РФ.

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На полігоні, крім морських мішеней, впроваджено ще одне нововведення - довгі вузькі цілі, що нагадують нафтопереробні комплекси та колони автомобілів ворога на марші.

"Ми встановимо такі мішені й на інших полігонах", - додав Бондарєв.