Росія посилила своє угруповання окупаційних військ у Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Шойгу, доповідаючи президенту РФ про раптову перевірку військ, сказав: «Війська і сили, що беруть участь у перевірці, перекинуті на відстань до трьох тисяч кілометрів і виведені на 18 полігонів, посилено угруповання військ у Криму.

Сили авіації та протиповітряної оборони до відбиття масованого авіаційного удару умовного противника готові. У районах дії військ створено систему управління, матеріально-технічного забезпечення, медичного забезпечення із залученням мобілізованих підрозділів. Проведено їх бойове злагодження».

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За словами міністра, організована охорона і оборона інженерного обладнання місць розташування військ. Здійснено рекогносцировку районів майбутніх дій. Завершено планування застосування військ і сил за поставленими навчально-бойовими завданнями. З 9 лютого війська відпрацьовують практичні завдання з локалізації кризових ситуацій, пов'язаних з проведенням терористичних актів, захопленням державних і військових об'єктів, руйнуванням гідротехнічних споруд.

Шойгу заявив, що сьогодні розпочався заключний етап раптової перевірки, в ході якого проводиться 29 навчань різного рівня. На даний момент на полігоні Опук (Крим) здійснюється основний розіграш практичних дій.

«В ході двосторонніх оперативно-тактичний навчань з’єднаннями і військами Чорноморського флоту і Повітряно-десантних військ відпрацьовуються питання оборони узбережжя і відбиття висадки морського десанту. Крім того, сили протиповітряної оборони і винищувальна авіація, яка дислокується на території Кримського федерального округу, відбивають масований авіаційний удар умовного супротивника», - сказав Шойгу.

У свою чергу начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив, що протягом трьох діб війська і сили, які залучаються до раптової перевірки, здійснили комплекс заходів з приведення у бойову готовність «повна».

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«Виконали всі заходи з підготовки до бойового застосування, вирішували завдання щодо знищення незаконних збройних формувань, локалізації кризових ситуацій на території Південного та Північно-Кавказького федеральних округів, відбиття агресії умовного супротивника», - сказав він.

За його словами, у межах Південного військового округу для виконання навчально-бойових завдань у ході навчань залучено до 8,5 тисячі чоловік особового складу, 900 одиниць військової техніки, 50 військових кораблів та суден, до 200 літаків і вертольотів, що повною мірою відповідає параметрам Віденського документа 2011 року. У встановлений час після підйому по тривозі з'єднання і військові частини були виведені з пунктів дислокації до визначених райони зосередження.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.