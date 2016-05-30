Площа пожежі на сміттєзвалищі під Львовом збільшилася

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20 год. триває ліквідація загоряння на площі 750 кв. м», - йдеться в повідомленні.

До ліквідації займання від ДСНС залучено 62 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки, від комунальних підприємств м. Львова - 12 одиниць техніки.

Причини виникнення займання встановлюються, зазначили в ДСНС.

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Як повідомлялося, інформація про пожежу на території сміттєзвалища в с. Великі Грибовичі під Львовом надійшла рятувальникам сьогодні, 29 травня, о 05.07.

За даними ДСНС, у зв’язку із відсутністю поблизу сміттєзвалища вододжерел, для гасіння пожежі вогнеборцями прокладено магістральну лінію довжиною близько 3 км та організовано підвезення води водовозами із відстані 5 км.

Станом на 17.50 горіло близько 400 квадратних метрів сміттєзвалища.