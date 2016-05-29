Поблизу Львова цілий день гасять пожежу на сміттєзвалищі (фото)

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 29 травня, о 05.07 до Служби порятунку "101" від директора сміттєзвалища львівського комунального підприємства "Збиранка" надійшла інформація про пожежу на території сміттєзвалища в с. Великі Грибовичі Жовківського району.

У зв’язку із відсутністю поблизу сміттєзвалища вододжерел, для гасіння пожежі вогнеборцями прокладено магістральну лінію довжиною близько 3 км та організовано підвезення води водовозами із відстані 5 км, йдеться в повідомленні.

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До ліквідації займання від ДСНС залучено 54 рятувальники та 11 одиниць спецтехніки, від КП "Збиранка" – 3 бульдозери та 4 водовози львівських комунальних підприємств.

Ліквідація загоряння продовжується.

Причини виникнення займання встановлюються.

Як повідомлялося, сміттєзвалище у Великих Грибовичах діє з 1959 року. Площа цього об’єкту майже 40 га.