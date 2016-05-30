Стрєлков створив рух за "повернення України і Білорусі до складу Росії"

Про це повідомляє Дождь з посиланням на сайт "Новоросії".

Згідно декларації руху, мета роботи руху — "відродження Росії як російської національної держави, що служить інтересам російської нації".

У декларації йдеться, що "землі, на яких живуть російські люди, политі кров'ю російських людей, мають право повернутися до складу Росії".

Члени нового руху виступають за "об'єднання РФ, України, Білорусії, а також інших російських земель в єдиній загальноросійській державі і перетворення всієї території колишнього СРСР у безумовну російську зону впливу".

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Серед інших пропозицій членів "Всеросійського національного руху" — введення бальної системи для мігрантів, скасування "всіх норм, які порушують права і свободи людини", звільнення політичних в'язнів, "повернення громадянам свободи політичного життя" та скасування законів з контролю за інтернетом.

«Ми відмовляємо нинішньому політичному режиму у підтримці», — заявляють члени руху у своїй декларації.

Як відомо, у жовтні Стрєлков заявляв, що може створити в Росії опозиційну президенту Володимиру Путіну партію.