Терорист Гіркін повідомив про початок переслідувань в РФ і погрожує "нетолерантністю" помічнику Путіна

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте.

«До моєї мами прийшли двоє співробітників поліції (так представилися) і заявили, що я вбив в Санкт-Петербурзі 2 людей і на мене надійшла відповідна заява. З неї взяли письмові свідчення про те, що вона в цей час мене не бачила», - повідомив Гіркін.

При цьому він поскаржився, що його мамі - далеко за 70 і добрим здоров'ям вона похвалитися вже давно не може.

Читайте такожТерорист Гіркін запропонував Путіну залишити посаду президента РФ

В цих діях він звинуватив помічника президента РФ Владислава Суркова, який курирує окупований Донбас у Кремлі.

«Це вже, що називається, «за межею». На що вони розраховують? Що хочуть мені показати? Що в будь-який момент «дістануть» моїх родичів? Чи всерйоз «шиють» подібного роду «кримінальну справу»? Це навряд чи, інакше прийшли б вже з обшуками до нашого офісу, хоча хто їх знає - як вони зараз «працюють» наші «правоохоронці», - сказав він.

«Нешановні «гумові вироби» Владислав Юрійович (Сурков – УНІАН) і Ко! Не перевантажуйте себе організацією подібних гидот. На мене вони не вплинуть - я все одно буду робити те, що вважаю за потрібне, і будь що буде - всі ми смертні й вразливі», - написав він.

При цьому він написав приховані погрози на адресу Кремля.

«Скрізь у вас суцільне лайно - за що не візьметеся, а тут - воно неначе за призначенням»... Ну, ліпіть далі. Я вже давно морально готовий до всього з вашого боку. Тільки потім, коли щось, не нарікайте на нетолерантність», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня один із колишніх ватажків російських терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія покинула бойовиків із числа громадян РФ, затриманих на Донбасі українськими силовиками.

Читайте такожТерорист Гіркін: Затримані в Україні російські найманці не потрібні Кремлю

«Лукаве і лицемірне невизнання російською владою участі росіян у цій війні стало візитною карткою, починаючи з укладення Мінського угоди - Мінська-1 і Мінська-2. Відповідно, російські люди, які опинилися в полоні або опинилися політв'язнями тільки тому, що боролися за возз'єднання України з РФ, Новоросії з РФ, вони всі виявилися покинутими», - сказав бойовик.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».