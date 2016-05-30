На сміттєзвалищі біля Львова троє рятувальників опинилися під завалами (фото, відео)

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, після ліквідації пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища, рятувальники проводили огляд територій з метою виявлення можливих нових осередків вогню. Раптово стався обвал побутових відходів, під яким знаходяться троє працівників ДСНС. Зараз тривають рятувальні роботи по виявленню та вивільненню постраждалих.

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Причиною обвалу могла стати підземна порожнина, яка вигоріла під час пожежі.

Наразі на місці події працюють підрозділи рятувальних служб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі в селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.