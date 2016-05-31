Харківський поліцейський врятував життя хлопцю з епілепсією

Співробітник Холодногірської відділу поліції Харкова врятував життя чоловікові, у якого почався напад епілепсії.

Читайте такожБійця "Східного корпусу", який побив до втрати пам'яті патрульного у Харкові, поновлено на службі

"Під час патрулювання центральної частини саду Шевченка оперуповноважений помітив молодого чоловіка, який сидів на лавці. Раптом хлопець впав на землю, втративши свідомість, і у нього почалися сильні судоми. Від падіння хлопець травмував обличчя. Правоохоронець одразу ж кинувся на допомогу, зрозумівши, що у громадянина стався напад епілепсії. Не гаючи часу, він поклав хлопця на рівну поверхню, під голову поклав куртку, звільнив груди від одягу і надав першу необхідну допомогу», - повідомили в прес-службі відомства.

Відзначається, що потім наряд поліції викликав бригаду швидкої медичної допомоги. По прибутті лікар ввів хлопцеві препарат проти судом та госпіталізував в медичний заклад.