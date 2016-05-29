У Львові затримали 16 осіб, які вночі влаштували бійку і поранили ножем двох чоловіків

У Львові правоохоронці затримали 16 осіб, які вночі спровокували бійку з перехожими і завдали ножових поранень двом чоловікам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, 29 травня о 01.40 патрульним надійшов виклик про бійку на вулиці Комарова у Львові. Коли правоохоронці прибули на місце події, там перебувало двоє закривавлених чоловіків, їх бригадою швидкої госпіталізували в лікарню з ножовими пораненнями.

За інформацією свідків, на перехожих напала група молодих людей, близько 15 осіб віком 20 років.

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Як інформує прес-служба патрульної поліції, в ході розшуку нападників правоохоронці о 03.30 біля нічного магазину на вулиці Олени Степанівни помітили двох підозрілих хлопців. Інспектори простежили за ними і вже біля під‘їзду повідомили їм, що надійшов виклик від сусідів про порушення тиші.

«Патрульні сказали хлопцям, що повинні провести профілактичну бесіду з мешканцями квартири. У квартирі на третьому поверсі перебувало загалом 16 осіб, які повідомили, що орендували її на два дні, аби відсвяткувати день народження дівчини. На місце викликали слідчих. На балконі в квартирі знайшли кастет, ніж та телефон, який може належати одному із потерпілих», - зазначається у повідомленні.

За даними поліції, свідки впізнали підозрюваних. Серед них - кілька неповнолітніх. «Усіх затримали, адже невідомо, хто поранив двох перехожих. Їх доставили в наркодиспансер на експертизу», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.