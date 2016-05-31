Суд залишив під домашнім арештом директора Бібліотеки української літератури в Москві

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу суду. Захист директора бібліотеки української літератури оскаржив продовження домашнього арешту. "Скарга захисту залишена без задоволення", - сказали в прес-службі.

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За рішенням Пресненського суду Москви Шаріна залишиться під домашнім арештом до 29 липня.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року відбулись обшуки у трьох співробітників бібліотеки. 31 березня цього року проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті. Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту Шаріної до 28 квітня. Наприкінці квітня суд до 29 липня продовжив термін арешту директора бібліотеки.