Слідчі просять суд продовжити арешт директору Бібліотеки української літератури в Москві - адвокат

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов.

«У справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної ситуація наступна: після того, як до звинувачення в екстремізмі додалося звинувачення в розтраті, слідчі звернулися в Пресненський суд з проханням продовжити домашній арешт ще на три місяці», - сказав Павлов.

Він упевнений, що власне, заради продовження арешту і затівалося нове звинувачення.

Читайте такожСлідчі розшукують читачів Бібліотеки української літератури в Москві, які брали книги про Голодомор

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 р в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов будинку у директора Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

Читайте такожСуд Москви визнав законним домашній арешт директора Бібліотеки української літератури Шаріної

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту директора Бібліотеки української літератури до 28 січня 2016 року. 27 січня арешт був продовжений ще на три місяці - до 28 квітня.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Шаріну політв'язнем.

31 березня проти директора Бібліотеки української літератури в Москві відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.

"Надійшла нова інформація по справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Слідчі дії тривають уже півроку, і звинувачення за 282-ю статтею (Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності), очевидно, розвалюється, але бастрикінці (Слідчий комітет РФ очолює Олександр Бастрикін - УНІАН) не здаються: якщо вже вирішили «закатати» людину - привід знайдеться. Підготовлено «причіп» - звинувачення в економічному злочині - розтраті (ст. 160 КК РФ)", - сказав її адвокат Іван Павлов.