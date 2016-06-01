На Чернігівщині п'яний водій врізався в групу родичів випускників школи, є жертви

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

У селі Томашівка Ічнянського району водій автомобіля Тoyota Camry, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на групу батьків та родичів, що супроводжували випускників школи, після чого врізався в дерево.

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На місці події загинули жінка, 1985 року народження, і двоє чоловіків, 1972 та 1976 років народження.

Троє жінок, які також супроводжували випускників, та водій автомобіля і його пасажир отримали травми і були доставлені до Ічнянської центральної районної лікарні.

Правоохоронці проводять перевірку.