На Чернігівщині п'яний водій врізався в групу родичів випускників школи, є жертви
У Чернігівській області сьогодні вранці п'яний водій врізався в групу родичів випускників школи, троє людей загинули.
Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.
У селі Томашівка Ічнянського району водій автомобіля Тoyota Camry, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на групу батьків та родичів, що супроводжували випускників школи, після чого врізався в дерево.
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На місці події загинули жінка, 1985 року народження, і двоє чоловіків, 1972 та 1976 років народження.
Троє жінок, які також супроводжували випускників, та водій автомобіля і його пасажир отримали травми і були доставлені до Ічнянської центральної районної лікарні.
Правоохоронці проводять перевірку.