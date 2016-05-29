У Вінниці в ДТП загинуло четверо людей (фото, відео)

10:40, 29 травня 2016
Суспільство
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За попередньою інформацією, сталося дотикове зіткнення автомобіля «БМВ-525» з автомобілем «ВАЗ-21015» служби таксі.

Наразі встановлюються обставини та причини ДТП / Фото vn.npu.gov.ua

У Вінниці в дорожньо-транспортній пригоді загинуло четверо людей.

Як повідомили УНІАН у Національній поліції України, аварія сталася сьогодні, 29 травня, о 04.10.

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«За попередньою інформацією, сталося дотикове зіткнення автомобіля «БМВ-525», який рухався по вул. Брацлавській в м. Вінниці, з автомобілем «ВАЗ-21015» служби таксі. В результаті іномарка виїхала за межі проїзної частини та зіткнулася з будівлею магазину «Лакомка»», - йдеться в повідомленні.

Фото vn.npu.gov.ua
Фото vn.npu.gov.ua
Фото vn.npu.gov.ua

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці події загинув водій «БМВ-525», 29-річний вінничанин, та троє пасажирів іномарки: 29-річний житель Вінниці та дві дівчини віком 23 років, одна з яких проживала в обласному центрі, інша – в Тростянецькому районі, повідомили в поліції.

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Крім того, йдеться в повідомленні, 21-річна рідна сестра загиблої дівчини з Тростянецького району у тяжкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні. У потерпілої констатували закриту черепно-мозкову травму та політравму.

Слідчо-оперативною групою поліції проведено огляд місця події. Наразі встановлюються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

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