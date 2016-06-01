Верховна Рада за рішенням ЄСПЛ дозволить громадянам змінювати по-батькові

Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові)". За дане рішення проголосувало 234 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Змінами передбачається, що фізична особа, яка досягла 16-ти років, має право на власний розсуд змінити своє по-батькові. На сьогодні існує має право змінювати лише прізвище та ім'я.

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Фізична особа, яка досягла 14-ти років, матиме право змінити своє по-батькові за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

В пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття проекту закону зумовлена необхідністю виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" (Garnaga v. Ukraine), рішення від 16 травня 2013 року, заява № 20390/07). Так, у вказаному рішенні Європейський суд встановив порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з огляду на те, що відповідні положення законодавства України, які регулювали питання зміни по батькові, сформульовані не достатньо чітко.

При цьому зауважується, що ухвалення закону дозволить виконати рішення Європейського суду у справі "Гарнага проти України" та усунути відповідні недоліки чинного законодавства, що стали підставою для прийняття Європейським судом вказаного рішення.