Україна може подати до ЄСПЛ шостий позов проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

Петренко нагадав, що Україна готує п'ятий позов до ЄСПЛ, який стосується незаконної заборони владою Російської Федерації Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, вже готовий "драфт", і наразі погоджуються відповідні положення цього документу з юристами Меджлісу і з правозахисниками, які супроводжують ці справи в Росії.

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"Крім того, у нас накопичуються матеріали по Донбасу, і ЄСПЛ прийняв рішення у зв'язку з тим, що великий обсяг матеріалів, ділити ці справи на окремі. Може бути і шостий позов. Тому що Меджліс - це буде точно окрема справа. І якщо ми сформуємо ще додатковий пакет доказової бази щодо порушень на території Донбасу, то це буде ще 6 позов", - заявив Петренко.