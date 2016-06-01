Рятувальні роботи на сміттєзвалищі біля Львова припинено через загрозу нового обвалу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

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«О 13.40 прийнято рішення про припинення пошуково-рятувальних робіт, відвід особового складу і техніки у зв'язку з загрозою повторного обвалу», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня о 15:20 у Жовківському районі Львівської області на території полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) після завершення гасіння масштабної пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників. Їхні тіла було знайдено під завалами 31 травня.

Також зник працівник львівського комунального підприємства “Збиранка”, яке займається експлуатацією міського сміттєзвалища. Його пошуки тривають.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою").

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що причиною масштабної пожежі на території сміттєзвалища може бути підпал.