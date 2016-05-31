Назване ім'я другого загиблого під час обвалу на сміттєзвалищі під Львовом

Рятувальники ідентифікували тіло другого загиблого внаслідок обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

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Це 32-річний депутат Жовківської міськради і пожежник ДСНС Андрій Вненкевич. Його тіло виявили за 20 метрів від тіла його колеги Юрія Рудого.

Як начальник зміни Вненкевич перебував на сміттєзвалищі під час гасіння пожежі та ліквідації її наслідків.

Пошукові роботи продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

В Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що під завалами сміттєзвалища можуть перебувати четверо людей: троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Сьогодні голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що

о 15:36 на сміттєзвалищі знайшли тіло однієї особи, наразі триває його ідентифікація. Пошуки тривають.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).