У Росії почали судити чотирьох кримських татар за "екстремізм"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

"Перше судове засідання у Ростові-на-Дону закінчилося. За звинуваченням Зейтуллаева Р. Ваітова Р. Примова Ю. Сайфуллаєвої Ф. по Ст. 205.5 КК РФ. У засіданні були присутні представники Українського консульства і були допущені ЗМІ Росії", - написав він.

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"Судом було призначено чотирьох адвокатів з Ростова, підсудні заперечували з приводу участі останніх, тому що у кожного є адвокат за угодою, однак суд всупереч усьому допустив і залишив адвокатів призначених ним же", - повідомив Курбедінов.

За словами адвоката, прокурор зачитав обвинувальний висновок, а підозрювані поскаржилися на порушення їхніх прав.

"Практично всі будні дні до кінця червня адвокати повинні бути в Ростові-на-Дону. Свідки будуть допитуватися в режимі відеоконференцзв'язку перебуваючи в Севастополі. Підсудні заявили про те, що зміст їх в скляній клітці суперечить Конвенції з прав людини, їх заводять і виводять в зал суду в наручниках при цьому утримуючи в зігнутому в поясі положенні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в Алупці і Сімферополі окупанти провели обшуки в будинках кримських татар. Він розмістив на своїй сторінці у Facebook відео обшуку в Кам'янці.

У свою чергу, журналіст Шевкет Наматуллаєв у соціальній мережі повідомив таке: "Обшук у будинку Тимура Османова завершився. На даний момент він у супроводі співробітників силових структур на власній машино їде до Центру "Е" - центр по боротьбі з екстремізмом на вулицю Декабристів. Також обшуки проводяться в будинках його друзів - Хайсера і Артура, які проживають у тому самому мікрорайоні Сімферополя".

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Пізніше Джелялов повідомив, що обшуки у кримських татар у Кам'янці (Сімферополь) пов'язані з нібито боротьбою з нелегальними мігрантами.

"За наявною інформацією, сьогоднішні обшуки у мікрорайоні Кам'янка Сімферополя проводилися в рамках боротьби з нелегальними мігрантами. Нібито у Тимура Османова, Хайсера Халілова та Артура Халтаєва, які ведуть спільну справу, могли працювати нелегальні мігранти", - написав він.

За даними Джелялова, це справа адміністративна і, в крайньому випадку, загрожує серйозними штрафами.

"Подібні обшуки можуть проходити в закладах харчування та готелях", - зазначив представник Меджлісу.