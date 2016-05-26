Обшуки у кримських татар у Сімферополі пов'язані з нібито боротьбою з нелегальними мігрантами - представник Меджлісу

Про це повідомив перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял на своїй сторінці у Facebook. «За наявною інформацією, сьогоднішні обшуки у мікрорайоні Кам'янка Сімферополя проводилися в рамках боротьби з нелегальними мігрантами. Нібито у Тимура Османова, Хайсера Халілова та Артура Халтаєва, які ведуть спільну справу, могли працювати нелегальні мігранти», - написав Джелял.

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За його словами, це справа адміністративна і, в крайньому випадку, загрожує серйозними штрафами.

«Подібні обшуки можуть проходить в закладах харчування та готелях», - зазначив представник Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в Алупці і Сімферополі окупанти проводять обшуки в будинках кримських татар. Він розмістив на своїй сторінці у Facebook відео обшуку в Кам'янці.

У свою чергу, журналіст Шевкет Наматуллаєв у соціальній мережі повідомив наступне: «Обшук у будинку Тимура Османова завершився. На даний момент він у супроводі співробітників силових структур на власній машино їде до Центру «Е» - центр по боротьбі з екстремізмом на вулицю Декабристів. Також обшуки проводяться в будинках його друзів - Хайсера і Артура, які проживають у тому самому мікрорайоні Сімферополя».