Турчинов назвав нацгвардію Путіна "вертухайською пародією" НГУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення бойового прапору четвертій оперативній бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

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"Гвардія означає найкраще, і в Україні національні гвардійці гідно несуть свій прапор. Гвардія найкраща, й українці пишаються своєю гвардією. Саме вивчаючи наш досвід, Путін прийняв рішення копіювати його, створивши власну нацгвардію, яка є вертухайською пародією Національної гвардії України", - наголосив Турчинов і додав, що російська нацгвардія "створена, щоб знищувати свободу і демократію".

"Наша гвардія захищає свободу українців і демократію в нашій країні, захищає незалежність і суверенітет власної держави", - сказав Турчинов.