У Росії пройшли таємні навчання новоствореної Нацгвардії з розгону "московського майдану" (відео)

Відеозапис опублікований на сайті фонду "Открытая Россия", заснованого опозиціонером РФ Михайлом Ходорковським.

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"Кореспондент "Открытой России" став ненавмисним свідком навчальних боїв неподалік від Люберець. Сотні омонівців, бійців внутрішніх військ і співробітників поліції імітували розгін "московського майдану". Як новостворена Нацгвардія буде боротися з масовими протестами?" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

"Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що створення Нацгвардії не пов'язано з майбутніми виборами.

Військовослужбовцям Нацгвардії буде дозволено застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, і спеціальні засоби для розгону демонстрацій, а також огорожувати територію.

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Національна гвардія РФ має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження, якщо зволікання може коштувати життя військовослужбовцю або кому-небудь з громадян поблизу. Також Нагцвардія в естренних випадках, наприклад, для відбиття нападу або для звільнення заручників, може використовувати водомети і бронемашини.

При проведенні контртерористичної операції Нацгвардія РФ зможе обмежувати рух транспорту і пішоходів, вилучати і використовувати автомобілі, затримувати громадян, які порушили правила комендантської години.

Гвардію очолив колишній охоронець президента РФ. Чисельність і дислокацію військ національної гвардії визначає сам Путін.