У Дніпропетровській області через аварію понад 30 тисяч людей залишилися без газу

Про це з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації повідомляє 112 Україна.

Аварія сталася на газопроводі, який живить Першотравенськ і навколишні селища внаслідок робіт компанії ДТЕК. Під час підготовки до видобутку вугілля стався зсув ґрунту, який призвів до розгерметизації газової труби.

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Щоб вирішити проблему, потрібно побудувати обвідний газопровід довжиною 3,2 км. Вартість робіт - близько 10 млн грн. Дніпропетровська ОДА закликала ДТЕК виділити ці кошти і негайно почати будівництво.

Довжина нової ділянки газопроводу - 3,2 км, її повинні прокласти в обхід пошкодженої труби. За оптимістичним прогнозом, роботи виконають за 3-4 тижні з початку фінансування.