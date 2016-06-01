Бойовики обстріляли Станицю Луганську, незважаючи на присутність спостерігачів ОБСЄ - штаб АТО

Як повідомляє "112 Україна", про це заявив спікер прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко, коментуючи, чи є у ОБСЄ доступ до всіх районів, де відбуваються обстріли.

"Ми знаємо, згідно з інформацією, що вони не завжди вчасно можуть відреагувати на повідомлення української сторони, оскільки з боку незаконних бандформувань, так званих "ДНР", "ЛНР", вони не знаходять підтримку у своїй роботі. Крім того, є випадки обстрілу груп ОБСЄ. Разом з тим нещодавно розмістилася група в районі Станиці Луганській і, сподіваючись на те, що там знаходяться спостерігачі ОБСЄ, що припиниться вогонь, однак за вчорашню добу і наприкінці минулої доби, і на початку цієї - були обстріли саме Станиці Луганській з різних видів гранатометів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Не завжди їх робота є ефективною", - сказав Жмурко.

За його словами, гуманітарна сфера - це "болюче питання", тому що під час обстрілів руйнуються інфраструктура, електромережі, газопостачання, водопостачання.

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"Кілька днів тому після спільних домовленостей ремонтні бригади мали відремонтувати газопровід у районі Мар'їнки, але бойовики тричі відкривали вогонь по цивільним працівникам. Незважаючи на вмовляння, вони хотіли спровокувати бійців ВСУ на вогонь. Протягом дня намагалися розпочати роботи, і останній обстріл стався о 16.00, тому роботи не провели і завдання не виконали, тому що є величезна небезпека життю та здоров'ю працівників. Зараз ситуація має тенденцію до збільшення обстрілів, і тому саме зараз, станом на 8.00, вже зафіксовано 17 обстрілів позицій ВСУ", - зазначив Жмурко.