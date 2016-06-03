МЗС підтверджує загибель двох українських альпіністів на Ельбрусі та Казбеку

Про це УНІАН повідомили в Департаменті консульської служби МЗС. "МЗС підтверджує загибель двох альпіністів – громадян України", - зауважили в міністерстві.

Читайте такожНа Ельбрусі зірвався український альпініст

Встановлюється контакт з дружиною загиблого на горі Казбек (Грузія) та надається сприяння в оформленні документів. Українець загинув, спускаючись з гори.

Ще одному українцю, за інформацією МЗС, стало зле при сходженні на Ельбрус на висоті 3900 м.

Здійснюються заходи щодо транспортування тіла загиблого до базового табору.

Як повідомляв УНІАН, 54-річному одеситу стало зле під час підйому на гору Ельбрус. Товариші альпініста повідомили про ситуацію працівникам російського МНС. Рятувальники, які прилетіли до гори на вертольоті, через туман та снігопад не змогли дістатися до місця. Не отримавши необхідної допомоги, українець помер.

У Грузії 32-річний альпініст з Києва зірвався і впав до льодової ущелини на Казбеку. Киянина вдалося витягнути, проте він помер від отриманих травм на місці.