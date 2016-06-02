При сходженні на Ельбрус загинув український альпініст

Про це сьогодні повідомляє Головне управління МНС Росії по Карачаєво-Черкеській Республіці.

Як повідомили УНІАН в альпклубі «Одеса», 1 червня під час сходження на західному боці на гору Ельбрус, в районі скелі Праска, на висоті 3,9 тис. метрів, одеситу 1962 року народження знадобилася допомога рятувальників. Згідно з інформацією МНС Росії, до місця події вилетів вертоліт Мі-8, на борту якого перебувало 8 рятувальників. Однак через погану видимість вертоліт не зміг здійснити посадку. Для надання допомоги вирушив пошуково-рятувальний загін у складі 10 осіб та 1 одиниці техніки.

Читайте такожНа Ельбрусі зірвався український альпініст

«Туристична група, до складу якої входив чоловік, не була зареєстрована в пошуково-рятувальному підрозділі МНС Росії, що свідчить про низький рівень дисципліни та забезпечення безпеки сходження», – зазначили в російському МНС.