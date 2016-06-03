Естонія вирішила не перешкоджати показу пропагандистського фільму про Донбас

Про це пише Postimees з посиланням на міністра культури Естонії Індрек Саару.

"Естонія як демократична правова держава поважає свободу слова як одну з основних свобод, за умови, що це не суперечить чинному законодавству і не є засобом розпалювання ворожнечі і насильства", - йдеться в повідомленні естонської відомства.

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Відзначається, що Посол України в Таллінні Віктор Крижанівський в кінці травня звернувся до естонської влади з письмовим проханням не допустити показу на території Естонії знятого італійським режисером Сарою Реджинеллі фільму "Часи Донбасу".

Український посол поінформував, що італійський журналіст Реджинеллі нелегально відвідала східну Україну, тимчасово контрольовану російською армією і проросійськими бойовиками.

"Цей фільм є частиною ідеологічної гібридної війни Російської Федерації. Він націлений на просування нелегальних сепаратистських угруповань у східній частині України і покликаний спростовувати російську військову агресію проти моєї країни", - писав Крижановський.

Так, з урахуванням дружніх відносин між Естонією і Україною посол просив владу країни не допустити показу цього фільму - у разі, якщо у когось виникнуть такі плани.

У свою чергу, естонський міністр, дозволивши показ пропагандистського фільму, висловив упевненість, що "двосторонні дружні зв'язки, засновані на конструктивному співробітництві, триватимуть і надалі".