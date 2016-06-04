На звалищі біля Львова тривають пошуки зниклого комунальника

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від початку проведення робіт вже пересипано 48 657 куб. м сміття.

Обстежено площу близько 12 072 кв.м. Для укріплення дамби викладено 4 544 мішки з піском.

Координацію робіт здійснює штаб на чолі з начальником Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства «Збиранка».

Читайте такожСБУ відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України у Львівській області 3 червня відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на Львівському полігоні переробки твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Жовківського району.

Як зазначається у повідомленні, підставою для відкриття кримінального провадження стала заява львів’янина, активіста однієї з громадських організацій, який просить спецслужбу розслідувати передумови виникнення пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні службові особи органів місцевого самоврядування.