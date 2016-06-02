На Грибовицькому звалищі продовжують шукати зниклого комунальника і зміцнюють дамбу

Про це УНІАН повідомила голова Сихівської районної адміністрації Львова, заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ірина Маруняк.

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"Тривають пошукові роботи, адже безслідно зник еколог комунального підприємства. Наразі його не знайдено. Зараз працює 351 особа - це курсанти, вони виконують роботи по укріпленню дамби. Також працює 74 одиниці техніки. Роботи з укріплення дамби виконані на 60% і йдуть до завершення", - зазначила Маруняк.

Також вона підкреслила, що ситуація з вивезенням сміття зі Львова контрольована.

"Сміття у Львові вивозять, контейнери не переповнені. Ситуація з вивезенням сміття контрольована. Є домовленість перевізників з керівниками звалищ, на підставі цих домовленостей сміття вивозять за межі Львова", - сказала Маруняк.

За її словами, влада міста розглядає питання про виділення землі для будівництва сміттєпереробного заводу в Миколаївському, Стрийському та Яворівському районах.

"Робиться об'їзд територій з точки зору проїзду до тієї території, де може бути облаштований сміттєпереробний завод, чи є там газопостачання, водопостачання, проходить дорога проходить через села. Після обстеження всіх ділянок визначимо пріоритетні, і тоді вже буде вестися розмова з територіальними громадами, щоб ту чи іншу ділянку відвести для сміттєпереробного заводу", - зазначила Маруняк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні львівські рятувальники з 08.00 відновили пошуки зниклого 30 травня під час обвалу сміття на Грибовицькому полігоні побутових відходів працівника комунального підприємства "Збиранка".

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Трьох рятувальників знайшли мертвими.

Влада Львова має намір залучити 40 млн євро кредиту Європейського інвестиційного банку на рекультивацію Грибовицького полігону та будівництво сміттєпереробного заводу.