В Одесі на Куликовому полі шукають вибухівку (фото)

15:12, 05 червня 2016
Суспільство
1026 0

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування Куликового поля.

Одесса, Куликово поле / Фото Думская

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області, сьогодні о 12.18 до чергової частини Приморського відділу поліції м. Одеси надійшло анонімне повідомлення про замінування Куликового поля.

Читайте такожУ Маріуполі терміново евакуюють відвідувачів ТРЦ (фото)

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Одесса, Куликово поле / Фото Думская

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter