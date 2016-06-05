В Одесі на Куликовому полі шукають вибухівку (фото)
15:12, 05 червня 2016Суспільство
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В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування Куликового поля.
Куликове поле знову "замінували" / Фото Думская
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області, сьогодні о 12.18 до чергової частини Приморського відділу поліції м. Одеси надійшло анонімне повідомлення про замінування Куликового поля.
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На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з собаками.
Куликове поле знову "замінували" / Фото Думская
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