В Харкові затримали комуністку, яка "замінувала" 6 станцій метро через незгоду з їх перейменуванням

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, спочатку жіночий голос повідомив про мінування станції метро "Майдан Конституції" - перейменованої, станції "Радянська". Згодом надійшов новий виклик, той же анонім погрожував підірвати ще 5 станцій метро, які підлягають перейменуванню.

За даними спецслужби, менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали "анонімного терориста".

"Нею виявилася 62-річна мешканка Харкова, прихильниця комуністичної ідеології, активна учасниця протестних акцій Антимайдану. Свою провину зловмисниця визнала, пояснивши повідомлення "протестом" проти перейменування станцій", - зазначається в повідомленні.

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За матеріалами Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні цього злочину.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 6 років. Жінці доведеться також компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від її дій.

Як повідомлялося, 16 травня у Харкові через неправдиві повідомлення про замінування станцій метро евакуйовували майже 9 тисяч осіб.

Того дня правоохоронці шукали вибухівку на 6 станціях метро: "Майдан Конституції" (колишня "Радянська"), "Пролетарська", "Радянської армії", "Маршала Жукова", "Метробудівників імені Ващенка", "Площа Повстання". Останнім 5 станціям напередодні було надано нові назви розпорядженням голови Харківської обладміністрації Ігоря Райніна.