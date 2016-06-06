Україна вперше візьме участь у масштабних військових навчаннях НАТО "Анаконда-16" - ЗМІ

Як повідомляє Польське Радіо, у навчаннях візьме участь 31 тисяча військових з 24 союзницьких і партнерських держав Альянсу, в тому числі 12 тисяч з Польщі. Крім солдатів, у маневрах будуть задіяні 3 тисячі одиниць військової техніки, 105 літаків та гелікоптерів і 12 кораблів.

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Спільні навчання, які сьогодні розпочалися, матимуть суто оборонний характер. Їхньою метою є випробування координації партнерів – сказав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич: "Особливо нам потрібно перевірити ефективність координації дій солдатів і командувань. Особливо в умовах гібридної війни. В усіх районах: на суші, в повітрі і в морі, а також у діях спеціальних сил".

Очільник оборонного відомства подякував особливо тим державам, чиї солдати візьмуть участь у маневрах уперше: Україні, Грузії, Македонії, Швеції і Фінляндії.

Маневри розпочнуться у завтра, 7-го червня, і триватимуть 10 днів.