У Литві стартують масштабні навчання НАТО за участю 2 тисяч військових

Як зазначило оборонне відомство балтійської республіки, маневри пройдуть на полігоні литовської армії в Пабраді і стануть найбільшими в поточному році, повідомляє ТАСС.

За даними міністерства, будуть задіяні підрозділи дев'яти членів Північноатлантичного альянсу - Великобританії, Угорщини, Німеччини, Канади, Латвії, Литви, Польщі, США, Чехії, а також Грузії.

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"Завдання навчань - відпрацювання взаємодії підрозділів партнерів по НАТО при виконанні оборонних і наступальних операцій", - відзначило міноборони.

Наголошується, що для участі в маневрах союзники Литви перекинули на територію республіки всюдиходи, вантажівки та іншу військову техніку через Клайпедський морський порт, Вільнюський міжнародний аеропорт і по ряду автомобільних магістралей загального користування. Уряд Литви схвалив прибуття в країну для участі в маневрах 915 військових з іноземних держав та прирівняних до них цивільних осіб.

Маневри триватимуть до 20 листопада. В якості міжнародних вони організовані вдруге.