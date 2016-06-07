Спецпосланець США про Марш рівності в Києві: це можливість продемонструвати, що "люди не живуть у тіні"
Спеціальний посланець США з прав людини ЛГБТІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) Ренді Беррі наголошує, що дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти не відрізняється від дискримінації за ознаками раси та статі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Беррі сказав сьогодні на брифінгу у Києві.
"Ми повинні почати з розуміння, що дискримінація та насильство проти представників ЛГБТІ-спільноти, по-суті, нічим не відрізняється від дискримінації та насильства за ознакою раси, за ознакою етнічної приналежності або за ознакою статі", - наголосив Беррі.
У зв'язку з цим спецпосланець США з прав людини ЛГБТІ-спільноти вважає, що чим більше люди будуть це усвідомлювати, тим більше буде можливостей для досягнення справжньої рівності між людьми.
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Говорячи про Марш рівності, запланований у Києві на 12 червня, та висловлення громадської думки, Беррі заявив, що участь у такому заході є можливістю продемонструвати, що люди не живуть у тіні.
Беррі зазначив, що дуже важливо, аби люди могли сказати, що "ми тут є, і ми також є громадянами цієї країни".
На його переконання, люди беруть участь у Маршах рівності, які відбуваються у багатьох країнах світу, і сподіваються на толерантне до них ставлення з боку іншої частини суспільства.
Беррі заявив, що провів зустрічі з представниками місцевої влади Києва та правоохоронними органами, які, за його словами, підтримують і готові забезпечити проведення Маршу рівності.
П’ятий Міжнародний форум ЛГБТІ «КиївПрайд-2016» відбувається з 6 по 12 червня у Києві під гаслом "Безпека людини - розвиток країни!".
12 червня у столиці пройде традиційний Марш рівності – мирна хода на захист прав людини, зокрема, права на мирні зібрання, а також проти недискримінації представників ЛГБТ-спільноти.