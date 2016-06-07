У Дніпрі дівчина зникла з місця ДТП, вбивши двох людей на своєму BMW (відео)
Вчора, 6 червня, близько 23:30 в Дніпрі BMW на величезній швидкості вилетіло на тротуар, де збила чоловіка.
Як повідомляють очевидці події, вниз по проспекту Дмитра Яворницького на великій швидкості рухався автомобіль BMW під керуванням молодої дівчини.
На перетині з вул. Січових стрільців (колишня вул. Артема) вона не впоралася з керуванням і її автомобіль відкинуло на тротуар. Вдарившись об дерево, авто збило чоловіка, який чекав маршрутне таксі, передає Події Дніпра.
В результаті ДТП на місці загинув пасажир BMW і пішохід.
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Як стверджують свідки, з місця пригоди водія іномарки відвезли на автомобілі Nissan з донецькими номерами, при цьому присутня патрульна поліція не перешкодила цьому.
Дані дії поліції обурили родичів загиблих, які вважають, що дане ДТП спустять на гальмах і винуватець не понесе належного покарання.
За словами присутніх, дівчина виявилася дочкою впливових людей, через це поліція так мляво займалася пошуком винуватця і оформленням ДТП.