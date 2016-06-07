У Дніпрі дівчина зникла з місця ДТП, вбивши двох людей на своєму BMW (відео)

Як повідомляють очевидці події, вниз по проспекту Дмитра Яворницького на великій швидкості рухався автомобіль BMW під керуванням молодої дівчини.

На перетині з вул. Січових стрільців (колишня вул. Артема) вона не впоралася з керуванням і її автомобіль відкинуло на тротуар. Вдарившись об дерево, авто збило чоловіка, який чекав маршрутне таксі, передає Події Дніпра.

В результаті ДТП на місці загинув пасажир BMW і пішохід.

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Як стверджують свідки, з місця пригоди водія іномарки відвезли на автомобілі Nissan з донецькими номерами, при цьому присутня патрульна поліція не перешкодила цьому.

Дані дії поліції обурили родичів загиблих, які вважають, що дане ДТП спустять на гальмах і винуватець не понесе належного покарання.

За словами присутніх, дівчина виявилася дочкою впливових людей, через це поліція так мляво займалася пошуком винуватця і оформленням ДТП.